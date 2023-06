New Amsterdam 5 | Quinta Puntata | Helen Torna A New York!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 30 giugno 2023) New5,a New York per lavorare in televisione e Max deve fare i conti con questa situazione difficile, mentre prova dei sentimenti anche per Elizabeth… New5 va avanti e, nel corso del quinto appuntamento, ci sarà un evento destinato a cambiare il corso delle trame future. La dottoressa Sharpe infatti farà ritorno a New York, e la cosa scuoterà profondamente Max, il quale capirà di dover prendere delle decisioni importanti in merito alla sua vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. New: dove eravamo rimasti? Brantley dice a Max che deve farsi venire un’idea per quanto riguarda i pazienti che si trovano al di fuori dello Stato. Il dottor Goodwin sottopone le sue ...