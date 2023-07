Netflix annuncia “Vasco Rossi – Il Supervissuto”

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo l’anteprima in occasione della tappa del concertoLIVE a Bologna, Netflix– Il. Nel teaser trailer un assaggio della nuova docu-serie, in 5 episodi, che fornirà un accesso senza precedenti alla rockstar più amata d’Italia:– Ilè stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La serie seguenei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso ...