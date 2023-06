Neonazisti e suprematisti | il blitz dei Ros anche a Cava de’ Tirreni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una decina di perquisizioni sono state eseguite dai carabinieri del Ros tra le province di Napoli e Salerno, su disposizione della procura del capoluogo campano, nei confronti di esponenti ritenuti vicini all’estrema destra. Secondo quanto si è potuto apprendere, nel mirino sarebbero finiti simpatizzanti di una galassia composita di, no vax,che avrebbero compiuto azioni di propaganda e proselitismo, senza escludere la possibilità di azioni violente. Le perquisizioni, nei confronti di altrettanti indagati, sarebbero state compiute, tra l’altro,a Napoli città e ade’. La procura di Napoli ha già indagato nei mesi scorsi su gruppi di matrice neonazista, in particolare sull’associazione Ordine di Hagal, oggetto nel 2021 di una serie di perquisizioni e nel ...

Secondo quanto si è potuto apprendere, nel mirino sarebbero finiti simpatizzanti di una galassia composita di, no vax,che avrebbero compiuto azioni di propaganda e ...Una decina di perquisizioni sono state messe a segno dai carabinieri del Ros , nei confronti di presunti fanatici pronti a negare l'olocausto e a giustificare una serie di crimini contro l'umanità. Un ...Secondo quanto si è potuto apprendere, tuttavia, nel mirino sarebbero finiti simpatizzanti di una galassia composita -, no vax,- che avrebbero compiuto azioni di propaganda e ...

Perquisizioni del Ros, nel mirino estremisti di destra Euronews Italiano

Nel mirino sarebbero finiti simpatizzanti suprematisti, no vax, neonazisti che avrebbero compiuto azioni di propaganda e proselitismo ...StampaPerquisizioni da parte dei carabinieri del Ros a Cava de’ Tirreni nei luoghi frequentati da una galassia composita formata da suprematisti, no vax e neonazisti. In totale sono una decina le perq ...