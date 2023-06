‘Ndrangheta | blitz nel Cosentino | 68 misure cautelari

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sequestrati beni per 5 milioninelstamane contro la. A Cassano allo Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, i Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo – Comando Provinciale di Cosenza, il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno infatti eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip di Catanzaro, nei confronti di 68 indagati. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Contestualmente i ...

