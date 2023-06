NATO Stability Policing Center of Exellence | Cambio di guardia alla direzione

(Di venerdì 30 giugno 2023)of: cambia la. Il Colonnello Luigi Bramati sostituisce il Colonnello Giuseppe De Magistris Dopo tre anni ed otto mesi di servizio prestati come Direttore delCentre of Excellence (NSPCoE – www.nspcoe.org), il Colonnello Giuseppe De Magistris lascia la guida della struttura multinazionale che opera in favore dell’Alleanza Atlantica per assumere ladel “Centro di Eccellenza per leUnits” (CoESPU – www.coespu.org)” a partire dal 29 Giugno. Il suo successore sarà il Colonnello Luigi Bramati, proveniente da Avellino, dove ha retto per quasi tre anni il Comando Provinciale ...

Dopo tre anni ed otto mesi di servizio prestati come Direttore delPolicing Centre of Excellence (NSPCoE " www.nspcoe.org ), il Colonnello Giuseppe De Magistris lascia la guida della struttura multinazionale che opera in favore dell'Alleanza Atlantica ...

