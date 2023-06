... trovano nel muro un fondamentale determinante (18 in totale) e riescono a portare a casa una partita non bella tecnicamente, ma fondamentale per il prosieguo di questa. Muro ...Dopo le quattro vittorie su altrettanti incontri nella pool di Hong Kong e la sconfitta contro il Brasile all'esordio della week 3, ritorna al successo l'Italvolley femminile che a Bangkok batte il ...A Bangkok arriva il sesto successo per l'Italia nella Volleyball(VNL) femminile 2023 . Al Palasport Huamark della capitale thailandese le ragazze del ct Mazzanti ottengono una fondamentale vittoria per 3 - 2 (22 - 25, 25 - 23, 25 - 14, 24 - 26, 15 - ...

Nations League: l’Italia batte il Canada 3-2 e resta in corsa per le finali La Gazzetta dello Sport

Passo in avanti importante della azzurre verso le Finals di Volleyball Nations League. Domani atto conclusivo contro la Croazia alle ore 8 (diretta Sky) ...L'Italia ha battuto 3-2 il Canada a Bangkok, nel secondo match della pool 6 della Nations League donne di pallavolo. Punteggio a favore delle azzurre del ct Davide Mazzanti: 22-25, 25-23, 25-14, 24-26 ...