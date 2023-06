Nations League di Volley | l’Italia di Mazzanti batte il Canada | Finals più vicine

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un salto impetuoso verso ledelladidi Coachsi prende una grande vittoria con ilndo le avversarie delper 3-2 (22-25; 25-23; 25-14; 24-26; 15-10). In questo modo conquistano il sesto successo utile per riagganciare l’ottavo posto in classifica generale. Il match è stato combattuto e a tratti complicato, in cui Degradi e Villani sono state protagoniste. Come fa sapere la nota della Feder, domani le Azzurre scenderanno ancora in campo e lo faranno con la Croazia per conquistare matematicamente l’accesso al torneo finale, che si svolgerà ad Arlington dal 13 al 17 luglio. La cronaca della partita (feder.it) – ...