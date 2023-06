Nasce l' intelligenza artificiale politicamente corretta Neanche il tech può salvarsi dalla peste del XXI secolo

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 30 giugno 2023) C’è tutto un mondo un po’ fighetto che ruota intorno alle startup e al mito della Silicon Valley. A sentire loro, in un certo periodo, c’era uno startup per tutto. Volete andare di corpo regolarmente? C’è un App fatta da una startup. Volete lavarvi i denti? C’è l’App apposita che vi dice come maneggiare lo spazzolino. Volete fare l’amore? C’è l’App che vi dice esattamente i passi da seguire a partire dal primo: “levatevi le mutande”. E così via. Segui su affaritaliani.it