Nasce Blendee | il primo marketing operating system europeo creato dalla aretina Adabra

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'azienda è la prima in Europa ad aver realizzato una piattaforma M.o.s. () guidata da Intelligenza Artificiale

L'azienda è la prima in Europa ad aver realizzato una piattaforma M.o.s. (Marketing Operating System) guidata da Intelligenza Artificialeè una piattaforma facile da installare, configurare ed utilizzare: il suo sistema operativo è una soluzione end - to - end integrata a monte (con i principali CMS e CRM) e soprattutto a valle ...L'azienda è la prima in Europa ad aver realizzato una piattaforma M.o.s. (Marketing Operating System) guidata da Intelligenza Artificiale

Nasce Blendee: il primo Marketing Operating System europeo ... Media Key

L’azienda è la prima in Europa ad aver realizzato una piattaforma M.o.s. (Marketing Operating System) guidata da Intelligenza Artificiale ...Il fondo BlackSheep partecipa alla newco con un capitale di 6 milioni di euro per l’evoluzione del prodotto e l’internazionalizzazione ...