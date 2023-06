Napoli | via Kim ma c’è il nome del sostituto

(Di venerdì 30 giugno 2023) Contatti avviati con l'Atalanta, si tratta Scalvini Manca oramai solo l’ufficialità per l’approdo di Kim al Bayern Monaco. Il club tedesco ha definito a Lisbona il contratto con gli agenti del difensore sudcoreano, la cifra definitiva da versare aldovrebbe aggirarsi intorno ai 58 milioni di euro e avverrà nei primi giorni di luglio. Gli azzurri mettono così a segno una plusvalenza eccellente, visto che nel luglio del 2022 Kim fu pagato 18 milioni di euro. Il sudcoreano percepirà ora oltre 7 milioni di euro netti a stagione, ane ha guadagnati 2,5 e dunque ora ha più che triplicato il suo stipendio. Ma chi sarà il suo erede in azzurro? Un profilo su tutti: ilvuole acquisire Scalvini dall’Atalanta. Ieri De Laurentiis era a Milano, fra gli altri ha incontrato anche l’amministratore delegato della Dea Luca ...

Vincenzo Moretta (presidente della Fondazione Odcec): "Il nostro auspicio è che la legge delega, così come articolata, venga approvata dal Parlamento nel più breve tempo possibile dando il...Ennesimo rogo a Barra , quartiere nella zona orientale di. A prendere fuoco sono gli spazi a ridosso diMastellone dove, fino al 2021, c'era un campo Rom . Le numerose famiglie sono state sgomberate proprio in seguito a un pesante incendio ...

Ecco il nuovo collegamento ferroviario diretto Napoli-Bari: via libera dal 10 luglio per i viaggi ... Il Sole 24 ORE

Napoli- "Proprio stamane i cittadini di Ponticelli sono stati tristi spettatori di un rogo presumibilmente tossico a Via Mastellone. ’L' area di circa 16mila metri quadri è oggetto di sversamenti abus ...Marco Conterio nel suo editoriale su TMW ha fatto il punto sul mercato estivo che inizierà ufficialmente domani primo luglio: " Sarà il calciomercato del Napoli, che dovrà resistere agli assalti per i ...