Napoli | Venere degli stracci senza vigilanza | «Rischio raid vandalici | l' arte va difesa»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Chi difende la? La scultura di Michelangelo Pistoletto, installata due giorni fa in piazza Municipio, regala un bel colpo d'occhio ed è da subito gettonatissima come...

Chi difende ladegli stracci La scultura di Michelangelo Pistoletto , installata due giorni fa in piazza Municipio, regala un bel colpo d'occhio ed è da subito gettonatissima come soggetto fotografico di ...

Gli stracci. Le pezze. Tante: una montagna; colorate. Mille sfumature. Un caleidoscopio. E una donna, nuda, che quel mare di stoffe affianca ...