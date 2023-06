Napoli Pride | nuovo dispositivo di traffico per il 1° luglio

Leggi su 2anews

(Di venerdì 30 giugno 2023) Istituito untemporaneo di circolazione in occasione della manifestazione ‘’ per il giorno 1°2023. Il Comune diha comunicato l’istituzione di untemporaneo di circolazione in occasione della manifestazione ‘’ per il giorno 1°2023. Ilprevede l’istituzione per il giorno 1°2023: A) dalle