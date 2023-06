Napoli | le ultime ore di Giuntoli | pronto il passaggio alla Juventus

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo la chiusura della telenovela relativa al trasferimento di Kim, ora in casasarebbe pronta a volgere al termine anche la questione sul futuro di. Nonostante il muro iniziale del presidente De Laurentiis, adesso la situazione a livello dirigenziale tra le fila dei partenopei si sarebbe sbloccata. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport oggi, venerdì 30 giugno, è previsto un incontro tra il Ds e il patron azzurro con le parti che potrebbero raggiungere l’intesa finale in modo da liberare l’ex Carpi verso la. De Laurentiis e, incontro De Laurentiis-per la risoluzione Tra le tante dicerie uscite in questo mese ora in casasi starebbe sciogliendo il nodo Ds con Cristiano ...

Alla presentazione e alla firma del documento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni die coordinato da Defence for Children International Italia, in ...Si chiama Francesca , ha quasi 19 anni ed è voluta tornare nella sala della terapia intensiva neonatale del Cardarelli ache la aveva ospitata per circa tre mesi quando pesava poco più di un chilo . Il 29 luglio del 2004 la madre, con una gravidanza in corso alla 29esima settimana, corse al pronto soccorso del ...Riapre da questa mattina la spiaggia pubblica a Bagnoli tutti i giorni, dalle 9 alle 18, ma soltanto per l'elioterapia. Via libera, quindi, alla tintarella, ma non sarà possibile fare il bagno. L'...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: è corsa a due dopo Kim Min-Jae ilmattino.it

Meteo, cambia tutto. Le previsioni del tempo cambiano di nuovo. Dopo qualche giorno in cui ci sembrava l'estate fosse arrivata e in molti già si dicevano provati dalle alte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...