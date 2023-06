Napoli-Giuntoli al bivio | risoluzione oggi o un anno da separati in casa? Juventus spettatrice interessata

(Di venerdì 30 giugno 2023) Venerdì 30 giugno, è il giorno decisivo: dentro o fuori. Si chiudeinfatti la stagione di calcio 2022/2023 e da domani ne comincia una nuova e la domanda che ormai aleggia da mesi è: quando Cristianorisolverà il suo contratto con ile si accaserà alla? Secondo le norme federaliè l’ultimo giorno buono. Sono le ore decisive. In caso il patron Aurelio De Laurentiis dovesse impuntarsi e non dovesse dare il via libera, il dirigente non potrà raggiungere laper la stagione 2023/2024 con il rischio di dover rimanere unfermo apraticamente da separato in. L’alternativa c’è ed è la seguente: ladovrebbe chiedere una deroga federale affinché ...

