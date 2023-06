Napoli | giornata decisiva per il futuro di Giuntoli | il punto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ildicontinua ad essere in bilico. Ladi oggi potrebbe essere finalmente, in un senso o nell’altro. Il ds Aurelio De Laurentiis sono tornati in contatto dopo giorni di calma piatta. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che afferma che il patron azzurro continua a tenerlo sulle spine. La sensazione, secondo la rosea, è che rimarrà tutto in bilico fino all’ultimo minuto.perOggi si decide ildi(ANSA)De Laurentiis avrebbe voluto un indennizzo, oltre agli emolumenti lasciati da. Se il diesse non dovesse liberarsi entro oggi la Juventus passerà oltre: serve iniziare a pianificare la prossima stagione sportiva, ...