Unè stato compiuto nell'abitazione attualmente in uso al centrocampista delPiotr Zielinski , che non era in casa al momento del fatto. I Carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via ..., 30 giu. I carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria per unconsumato nellabitazione attualmente in uso al giocatore del, Piotr Zielinski In corso di accertamento lentita' degli oggetti portati via. Il giocatore non era in casa al momento del ...Il centrocampista polacco del, azzurro di lungo corso, è stato vittima oggi di unnella sua abitazione di via Ripuaria a Giugliano. I carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata sul posto dopo la denuncia di ...

Napoli, furto in casa Zielinski: rubati soldi, auto e oggetti preziosi Calciomercato.com

Un furto è stato compiuto nell'abitazione attualmente in uso al centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr Zielinski, che non era in casa al momento del fatto. Portata via e poi ritrov ...Non è la prima volta che i giocatori del Napoli (o gli allenatori) subiscono un furto. E non è la prima volta neanche per… Leggi ...