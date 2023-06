Napoli | furto a casa Zielinski

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Unè stato compiuto nell’abitazione attualmente in uso al centrocampista delPiotr, che non era inal momento del fatto. I Carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria di località Varcaturo, a Giugliano, in provincia di. In corso di accertamento l’entità degli oggetti rubati. Portata via e poi ritrovata l’auto che il polacco aveva parcheggiato davanti all’abitazione. Indagini in corso per chiarire dinamica e inventariare la refurtiva. SportFace.