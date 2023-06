Napoli | furto a casa Zielinski | rubate delle borse di marca ed una Mercedes

(Di venerdì 30 giugno 2023) Unè stato compiuto nell’abitazione attualmente in uso al centrocampista delPiotr, che non era inal momento del fatto. I Carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria di località Varcaturo, a Giugliano, in provincia di. In corso di accertamento l’entità degli oggetti rubati. Portata via e poi ritrovata l’auto che il polacco aveva parcheggiato davanti all’abitazione. Indagini in corso. Da quello che trapela dalle indagini degli inquirenti il bottino delconsisterebbe in un paio didiappartenenti alla moglie di. Tentato anche ildi un’autovettura del giocatore, ossia unache poi, però, sarebbe stata rintracciata ...

, 30 giu. I carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria per unconsumato nellabitazione attualmente in uso al giocatore del, Piotr Zielinski In corso di accertamento lentita' degli oggetti portati via. Il giocatore non era in casa al momento del ...Il centrocampista polacco del, azzurro di lungo corso, è stato vittima oggi di unnella sua abitazione di via Ripuaria a Giugliano. I carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata sul posto dopo la denuncia di ...in casa di Piotr Zielinski . I carabinieri sono intervenuti in via Ripuaria per ilconsumato nell'abitazione attualmente in uso al giocatore delche non era in casa al momento del raid. In corso di accertamento l'entità degli oggetti portati via. Portata via e poi ...

Furto in casa Zielinski: auto già ritrovata, rubati soldi, oggetti preziosi e maglie da collezione CalcioNapoli24

Un furto è stato compiuto nell'abitazione attualmente in uso al centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr Zielinski, che non era in casa al momento del fatto. Portata via e poi ritrov ...Non è la prima volta che i giocatori del Napoli (o gli allenatori) subiscono un furto. E non è la prima volta neanche per… Leggi ...