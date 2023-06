Alcune borse di marca e le chiavi dell'auto, poi ritrovata. Sarebbe questo al momento il bottino delnell'abitazione di Piotr Zielinski, calciatore polacco del, avvenuto a Giugliano in Campania. L'auto in questione, una Mercedes, è stata rintracciata e recuperata dai Carabinieri nel ...Unè stato compiuto nell'abitazione attualmente in uso al centrocampista dele della nazionale polacca, Piotr Zielinski, che non era in casa al momento del fatto. Portata via e poi ritrovata ...Il centrocampista delnon era in casa al momento del, in località Varcaturo a Giugliano in Campania, nel napoletano. A intervenire sono stati i carabinieri, che in queste ore stanno ...

Napoli, furto a casa Zielinski: rubate borse e chiavi dell'auto Tiscali Notizie

(Adnkronos) - Alcune borse di marca e le chiavi dell'auto, poi ritrovata. Sarebbe questo al momento il bottino del furto nell'abitazione di Piotr Zielinski, calciatore polacco del Napoli, avvenuto a Giugliano in Campania. L'auto in questione, una Mercedes, è stata rintracciata e recuperata dai Carabinieri.