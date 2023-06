Napoli | ADL valuta un difensore del Liverpool per sostituire Kim | servono 38 milioni di euro

Le parole le porta via il vento... E dopo essersene stato a telefono da Ibiza e da, da Genova e da Milano , Cristiano Giuntoli ha posato il cellulare e si è messo sulla riva: decide, era tutto chiaro, ma faccia con comodo, senza fretta, ignorando questa data - il 30 ...L'ultimatum alpuò essere visto ' come un segno di compattezza per spingerea mollare la presa in queste 24 ore che ancora mancano alla mezzanotte, ma è certamente pure un segnale di ...Anche ieri i due si sono sentiti, ma il presidente delcontinua a tenere il suo dirigente ... ma con l'imprevedibiletutto può succedere. Anche che decida di tenersi un diesse separato in ...

Napoli, Brambati: 'Genialata di ADL: in arrivo una montagna di soldi' AreaNapoli.it

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, è rientrato dalle vacanze in Spagna ed ha sentito nuovamente al telefono il presidente Aurelio De Laurentiis. Non è ancora arrivata la fumata bianca, ...Nessuna certezza sul futuro del manager. La nuova stagione comincia domani e ADL dovrebbe liberarlo in tempo. La Lega potrebbe consentirgli di svincolarsi oltre i termini ...