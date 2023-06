Naomi Campbell senza età | diventa mamma a 53 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023)è una supermodella britca di origini giamaicane, nata il 22 maggio 1970 a Londra, nel Regno Unito. È considerata una delle modelle più famose e influenti di tutti i tempi. Ha iniziato la sua carriera all’età di 15e rapidamente èta un volto iconico dell’industria della moda. Ha sfilato per numerosi marchi di moda di alta classe e ha lavorato con importanti fotografi di moda. Lacon un annuncio su Instagram ha annunciato la sua seconda gravidanza all’età di 53. “Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua pre. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo“, ha scritto ancora lanel commento alla ...

di nuovo mamma a 53 anni . "Non è mai troppo tardi per diventare madre", ha scritto l'ex - modella. post_di_.png L'annuncio dell'arrivo del secondo figlio arriva su ...Articoli più letti 12 modi scientifici per dimagrire sulla pancia definitivamente di Francesca Gastaldi Chris Martin e Dakota Johnson: la forza di un amore discreto di Mario Mancaa 53 ...\ Articoli più letti 12 modi scientifici per dimagrire sulla pancia definitivamente di Francesca Gastaldi Chris Martin e Dakota Johnson: la forza di un amore discreto di Mario Mancaa ...

Naomi Campbell diventa mamma per la seconda volta a 53 anni TGCOM

Naomi Campbell è una supermodella britannica di origini giamaicane, nata il 22 maggio 1970 a Londra, nel Regno Unito. È considerata una delle modelle più ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...