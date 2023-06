Naomi Campbell mamma per la seconda volta a 53 anni | «Benvenuto Babyboy»

(Di venerdì 30 giugno 2023)diventa nuovamentea 53. La top model ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, quasi duedopo la prima figlia . «Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio», ha scritto in un post su Instagram, mostrando un’immagine di lei e delle mani di sua figlia...

A 53 anni, e a sorpresa,è diventata di nuovo mamma . L'ha rivelato la stessa supermodella postando su Instagram una foto del bebè, un maschio , che stringe la mano della mamma e della sorellina nata due anni ...è diventata madre per la seconda volta. La top model, 53 anni, ha sorpreso tutti dando il lieto annuncio con una foto su Instagram in cui stringe le mani del piccolo appena nato e della ...è diventata nuovamente madre, a 53 anni, e non potrebbe essere più felice. Una gioia immensa traspare dalle sue parole, poche ma sentite, pubblicate in un post su Instagram. Ha voluto ...

Naomi Campbell diventa mamma per la seconda volta a 53 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Naomi Campbell diventa nuovamente mamma a 53 anni. La top model ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, quasi due anni dopo la prima figlia. (ANSA) ...La top model ha sorpreso tutti rivelando su Instagram che ha appena dato il benvenuto a un maschio. La nascita, probabilmente, grazie a maternità surrogata. D'altronde lo stesso mistero circonda la so ...