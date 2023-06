Naomi Campbell | mamma bis a sorpresa a 53 anni | “Non è mai troppo tardi”

(Di venerdì 30 giugno 2023)a 53è diventataper la seconda volta. La supermodella, infatti, ha annunciato l’arrivo del secondo bebè con un post su Instagram. “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d’amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo. Non è maiper diventare madre” ha scritto la modella a corredo della foto che la ritrae con il neonato in braccio e con la manina della prima figlia, nata solo duefa, che nel contempo stringe quella del fratellino., da sempre molto riservata sulla propria vita privata, anche questa volta non ha fatto sapere il nome del suo secondogenito. Nel 2022, però, la ...

