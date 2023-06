Naomi Campbell mamma bis a 53 anni | l’annuncio a sorpresa | «Non è mai troppo tardi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 30 giugno 2023)ha annunciato di essere diventataper la seconda volta con un post asu Instagram. La top model è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e in pochi erano a conoscenza dell’imminente arrivo del figlio, il secondo dopo l’arrivo della prima nel 2021.ha dichiarato negli ultimidi essere pronta a diventaree di voler crescere i propri figli, anche da sola. Della sua vita privata non si sa molto, l’ultimo flirt pubblico che le viene attribuito è quello con Liam Payne, ex membro degli One Direction. La top model ha dichiarato che la prima figlia «non è stata adotatta», ma sull’arrivo del secondo nascituro si sa ben poco.e il secondo figlio a 53 ...