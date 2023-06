Naomi Campbell diventa nuovamente mamma a 53 anni

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) . La top model ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, quasi duedopo la prima figlia. “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio”, scrive in un post su Instagram dove è seguita da 15,2 milioni di persone. La didascalia a corredo di un’immagine di lei e delle mani di sua figlia che tengono quella del neonato. “Benvenuto Babyboy”, ha aggiunto. L’annuncio social di, la prima figlia Come scrive la stessa supermodella britca, non è mai troppo tardi perre madri. E, infatti,aveva avuto una prima bambina nel 2021, quando aveva 50. Sebbene non abbia mai confermato di ...