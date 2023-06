Naomi Campbell diventa mamma per la seconda volta a 53 anni | l’annuncio sui social – La foto

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023)per laa 53. L’attrice e modellaha annunciato la nascita del nuovo figlio sui suoi account. «Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio», ha scritto su Instagram pubblicando uno scatto che la ritrae con le mani di sua figlia che tengono quella del neonato. «Benvenuto Babyboy», ha aggiunto. Stanno scoppiando di gioia i fan e sono tantissimi i vip che stanno lasciando commenti di congratulazioni. Non si conosce ancora il nome del suo secondogenito, così come non si conoscono dettagli sulla vita sentimentale di. La donna era giàtadue ...