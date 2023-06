Naomi Campbell diventa mamma per la seconda volta a 53 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023)a New York con la figlia IN BIKINI Fotogallery - Giorgia Palmas in vacanza in Sardegna: guarda le foto IL SI' IL 9 SETTEMBRE Fotogallery - Francesca Ferragni, ecco le partecipazioni ...

a New York con la figlia IN BIKINI Fotogallery - Giorgia Palmas in vacanza in Sardegna: guarda le foto IL SI' IL 9 SETTEMBRE Fotogallery - Francesca Ferragni, ecco le partecipazioni ...Mamma per la seconda volta a 53 anni. La top modelha dato il benvenuto, con un post su Instagram, al suo secondo figlio. "Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall'amore dal momento in cui ci hai onorato ...A 53 anni, e a sorpresa,è diventata di nuovo mamma . L'ha rivelato la stessa supermodella postando su Instagram una foto del bebè, un maschio , che stringe la mano della mamma e della sorellina nata due anni ...

Naomi Campbell annuncia la nascita del secondo figlio: Non è mai troppo tardi per diventare madre Fanpage.it

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta e a 53 anni la ex top model non sta più nella pelle dalla felicità. Posta uno scatto con il neonato tra le braccia e la manina della primogenita, ...Fiocco azzurro in casa Campbell. La topmodel Naomi è mamma “bis” a 53 anni. L’annuncio del lieto evento è arrivato sui social, a quasi due anni dalla nascita della primogenita. «Mio piccolo tesoro, sa ...