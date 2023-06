Naomi Campbell dà il benvenuto al suo secondo figlio a 53 anni | le parole della top model

(Di venerdì 30 giugno 2023)ha annunciato sui social l’arrivo delbebè di casa, condividendo un tenero scatto in cui la neomamma 53enne stringe le manine del(di cui non è ancora stato rivelato il nome) e quelleprimogenita, nata duefa tramite maternità surrogata. “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni misura”, si legge nella didascalia del post pubblicato ieri, 29 giugno 2023: “E sommerso di amore dal momento in cui ci hai benedetto con la tua presenza – ha commentato con gioia, condividendo un messaggio dirivolto al piccolo – Un vero dono di Dio.babyboy #mammabis”. “Non è mai troppo tardi per diventare madri”, ha conclusonelle ultime righe ...

La supermodella annuncia via Instagram la nascita del suo secondo figlio. Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta. Ad annunciare la lieta notizia è stata direttamente la supermodella bri ...Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta.Ad annunciare la lieta notizia è stata direttamente la supermodella britannica con un post su Instagram.«Tesoro mio, sappi che sei protetto e ...