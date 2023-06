(Di venerdì 30 giugno 2023) su Tg. La7.it -l di nuovoa 53. "Non è mai troppo tardi per diventare madre", ha scritto l'ex - modella. post dil.png

La prima figlia è nata nel 2021, quandoaveva 50 anni. Non è mai stato confermato se la piccola fosse frutto di una maternità surrogata , come d'altronde si sospetta ora per il neonato. Ma ...vista l'età e anche la sua professione che le impone di essere sempre bella e senza smagliature da gravidanza si è rivolta a un'agenzia a cui ha commissionato il bambino, due anni dopo l'arrivo ...l è una extra terrestre. A 52 anni compiuti - 53 a maggio - , la Venere Nera, regina indiscussa delle passerelle negli anni '90 e 2000, una delle magnifiche quattro, le Fab Four (lei, ...

Naomi Campbel mamma per la seconda volta a 53 anni TGLA7

Naomi Campbell di nuovo mamma a 53 anni . "Non è mai troppo tardi per diventare madre", ha scritto l'ex-modella.Quando è nata pesava poco più di un chilo, ma grazie a tre mesi passati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, oggi Francesca è riuscita atornare nell'ospedale in ...