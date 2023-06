Musk vs Zuckerberg | perché i due si vogliono menare al Colosseo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Esiste una “possibilità che ci sia un combattimento al”. Chissà se Elonlo abbia scritto su Twitter solofolgorato dalla bellezza di Roma, dove è stato qualche giorno fa per incontrare i vertici del governo italiano, oppure se faccia davvero sul serio. Quella che sembrava essere una normale diatriba social tra il patron di Tesla e quello di Meta, Mark Zucherberg, si sta trasformando in qualcosa di grosso. Anzi, grossissimo. Tanto che i media statunitensi avevano rilanciato la notizia di un possibile combattimento tra i due miliardari proprio nell’anfiteatro Flavio, su proposta del nostro Esecutivo. Subito dopo è arrivata però la rettifica da parte del Ministero della Cultura. “Non c’è stato alcun contatto formale né tantomeno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata”, sostengono dal ...

Secondo TMZ, il governo italiano avrebbe proposto di organizzare l'incontro di lotta tra Marked Elonal Colosseo. Giorni fa i due imprenditori hanno pubblicamente dichiarato di volersi scontrare sul ring. Sempre secondo TMZ, sarebbe stato il ministro della Cultura, Gennaro ...

