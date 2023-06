' Musk contro Zuckerberg al Colosseo | offerta shock per un incontro di MMA'

Un match che avrebbe dell'incredibile e che a quanto pare potrebbe presto diventare realtà. L'incontro tra Elone Mark Zuckerberg sembra essere sempre più concreto ma sarà la cornice a fare la differenza. Non Las Vegas, come immaginato all'inizio, ma il Colosseo , nel cuore di ...Secondo quanto appreso da TMZ Sports, un funzionario del Governo Italiano avrebbe contattato Mark Zuckerberg per organizzare il match di UFCElonal Colosseo . Il giornale, in un articolo ...Non c'è nessuna genialità in loro, semplicemente io non seguo miliardari, che siano, Zuckeberg ... Dunque, non si tratta di esserelo "Stato", non è questo il punto, mail comitato d'...

Musk contro Zuckerberg, ecco quanto potrebbe fruttare lo scontro ... ilGiornale.it

All'angolo destro Elon Musk, in quello opposto Mark Zuckerberg. Lo scontro del secolo tra i due leader dei social non è più solo un'ipotesi.Elon Musk ha annunciato su Twitter che ci sono delle possibilità di vedere il suo incontro di MMA con Mark Zuckerberg al Colosseo ...