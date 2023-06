Museo di Palazzo Malagotti | via al nuovo corso di preparazione in Valnerina 

... e sugli schermi di Teatro Mio e deldel Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina. ... e una mostra fotografica all'Anticodi Città dal titolo "I 50 volti".Sabato 1 luglio la lunga giornata partirà alle 10:30 nella Sala Gino Strada diGranafei - ... Alle 18 nelArcheologico Francesco Ribezzo il Gruppo Archeo Brindisi proporrà la rievocazione ...Di fronte all'arrivo degli agenti e dei custodi del, l'uomo aveva fatto fatica a fornire una ...sempre nel 2022 hanno imbrattato con una zuppa di verdura l'opera 'Il seminatore' esposta a...

Domenica, ingresso gratuito ai Musei Civici con #domenicalmuseo Comune di Pistoia |

Con un concerto dedicato al compositore George Gershwin, prenderà il via il 7 luglio la rassegna 'Museo in sinfonia del Matera Festival 2023, organizzato dall'Orchestra sinfonica della Magna Grecia in ...Le accuse mosse alla giunta Romizi, la risposta dell'assessore. Cosa sta accadendo in uno dei luoghi più promettenti della città ...