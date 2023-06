Musei Vaticani | un modello di efficienza organizzativa e un ristoro per occhi e anima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ il secondo Museo più visitato al mondo dopo il Louvre, (dati del 17 marzo 2023) e sarebbe il primo in Italia, se non fosse che giustamente è considerato come appartenente ad uno Stato estero: parlo ovviamente dei, inaugurati ufficialmente nel 1771. Mi ci sono recata pochi giorni fa, circa vent’anni dopo la mia ultima visita e durante l’anniversario dell’introduzione dell’Arte Contemporanea voluta da Paolo VI nel 1973. Arte contemporanea che non ha mai smesso di dialogare con la classicità dopo cinquant’anni: una testimonianza è anche l’opera di Arnaldo Pomodoro nel Cortile della Pigna. Cortile in parte compromesso esteticamente da una invasiva capanna lignea che funge da caffetteria; ci consola il fatto di aver avuto rassicurazioni che è provvisionale, in quanto di prossima realizzazione un bar interno. Ci dobbiamo credere ...