No ai petrodollari, no ai ricchi sauditi per la Roma e per i suoi tifosi. Nel periodo di esodo delle stelle del calcio, tra giocatori e allenatori, José Mourinho ha deciso di rifiutare un'offerta da centocinque milioni di dollari complessivi (96 milioni di euro) per mantenere la parola data alla squadra e ai romanisti. Perché per lo Special One ......

Mourinho neanche per 96 milioni. Offerta super dall'Arabia ma José resta alla Roma Corriere dello Sport

No ai petrodollari, no ai ricchi sauditi per la Roma e per i suoi tifosi. Nel periodo di esodo delle stelle del calcio, tra giocatori e allenatori, José Mourinho ha deciso di rifiutare un'offerta da c ...