Morto mentre sistemava il condizionatore | 37enne folgorato | i motivi della tragedia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Incidente fatale per un uomo di 35 anni. Laè avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 giugno, alla periferia di Taranto, precisamente nel rione Paolo VI del capoluogo. Antonio Pellegrino, questo il nomevittima, stava riparando unsul balcone di un appartamento. All’improvviso si è sprigionata una scarica elettrica e l’uomo è. Dopo la forte scossa elettrica l‘uomo sarebbe stato scaraventato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente, nei pressi di viale dell’Industria, sono giunti oltre al 118 anche i vigili del fuoco e la polizia. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per raccogliere elementi attraverso i quali ricostruire la dinamica dei fatti. Leggi ...

Taranto, muore folgorato mentre ripara un condizionatore RaiNews

