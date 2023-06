Morto Mario Virano | il regista della Tav Torino - Lione

E'Virano, direttore generale di Telt , la società responsabile della tratta internazionale della Torino - Lione. Ne ha dato annuncio la società italo - francese con un breve comunicato sul ...Troppo piccolo per riuscire a nuotare e rimanere a galla, il gattino sarebbeaffogato. Ad ...della Polizia locale Sergio Colpani e Giorgio Pace e al responsabile della Protezione civile...E'a 79 anni il direttore generale di TeltVirano. Lo ha reso noto la stessa società, che in una nota ha ricordato il ruolo di mediazione svolto da Virano nella realizzazione della Tav. In ...

Tav, morto Mario Virano dg di Telt La Repubblica

E' morto Mario Virano, direttore generale di Telt, la società responsabile della tratta internazionale della Torino-Lione. Ne ha dato annuncio la società italo-francese con un breve comunicato sul ...E' morto Mario Virano, l'uomo del dialogo della TAV. La notizia è stata confermata dalla TELT di cui era direttore generale.