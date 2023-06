Morto l' attore Alan Arkin | premio Oscar per Miss Little Sunshine

(Di venerdì 30 giugno 2023)per «», èieri nella sua casa di Carlsbad, California. Aveva 89 anni. Sono stati i figli Adam, Matthew e Anthony a dare la notizia. «Nostro padre - hanno scritto in un comunicato - è stato una forza della natura dal talento unico, come artista e come uomo. Un marito, padre, nonno e bisnonno affetto, amato da tutti. Ci mancherà moltissimo»....

Morto l'attore Alan Arkin premio Oscar per Little Miss Sunshine: aveva 89 anni

