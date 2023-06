Morto Alan Arkin | prolifico caratterista e premio Oscar per Little Miss Sunshine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilè scomparso all'età di 89 anni.pere una longeva carriera in teatro, cinema e televisione èieri nella sua casa di Carlsbad all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata dai figli Adam, Matthew e Anthony:"Nostro padre era una forza della natura dal talento unico, sia come artista che come uomo. Un marito amorevole, padre, nonno e bisnonno. Era adorato e ci mancherà profondamente". Famoso per il suo talento eclettico, perfettamente a proprio agio nel dramma come nella commedia,vinse l'al miglior attore non protagonista ...

Addio adArkin, premio Oscar come attore non protagonista per il film del 2006 Little Miss Sunshine. ... Arkin ènella zona di San Diego, in California. Non sono state rese note le cause della ...A 89 anni èArkin . A dare la triste notizia al mondo è stato Jason Alexander , collega e amico nella vita reale, con una nota pubblicata su Twitter. "Riposa in pace,Arkin ha scritto Alexander ...Arkin , Oscar per Little Miss Sunshine , ènella sua casa di Carlsbad, in California. Aveva 89 anni. L'attore sapeva spaziare dalla commedia al tragico e vinse come Non Protagonista per il ...

Morto l’attore Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine la Repubblica

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...L'attore aveva 89 anni. Nella sua lunga carriera cinematografica e televisiva ha recitato con Audrey Hepburn, Jack Lemmon, Johnny Depp e Julia Roberts ...