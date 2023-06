Morti sul lavoro | Luana D' Orazio avrebbe compiuto 25 anni | il compagno rilancia sui social la sua storia

Il dramma dellelavoro non si interrompe, le sanzioni per le aziende responsabili sono spesso irrisorie e a pagare sono sempre le famiglie delle vittime. 'Salve a tutti. Come molti di voi ......a recuperare i territori e dover essere forzati a un negoziato successivo con molti più: 'Non ... Lei si metterebbe nella situazione peggiore Non si concentrerebbetentativo di vincere Se si ...... nel dare suggerimenti, nel non buttare tuttomacabro " ci sono sicuramente delle sezioni ... Jazz : Di certo non volevamo avvallare l'idea di fare l'aldilà dei, piuttosto l'idea era fare un ...

Luana D'Orazio, l'appello del fidanzato: Non dimentichiamoci di lei e di tutti i morti sul lavoro Fanpage.it

Luana D'Orazio, il compagno la ricorda sui social: "Nel 2021 ci sono stati 1404 morti sul posto di lavoro, se tutte queste morti avessero avuto una giustizia vera, 1404 aziende per forza di cose sareb ...E’ morto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica mentre al lavoro in un appartamento, sembra per riparare un climatizzatore. Si chiamava Antonio Pellegrino il 37enne che ha perso la vita ...