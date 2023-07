Morte Nahel | parla un amico che era in macchina con lui | «Lo hanno colpito tre volte con il calcio della pistola | poi gli hanno sparato»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ha avuto paura di essere ucciso anche lui. Per questo è fuggito, dopo che il suoera statoe il terzo passeggero bloccato dagli agenti. Ma andrà a raccontare la sua versione anche alla polizia. Rompe così il silenzio undi, il 17enne ucciso da un poliziotto il 27 giugno scorso, che quel giorno era incon lui. Ha pubblicato un video sui social per raccontare quanto ha visto e quello che è successo nei secondi concitati cheportato alladell’. «Abbiamo deciso di fare un giro a Nanterre, dopo qualche minuto ci siamo ritrovati sulla corsia degli autobus e ho visto delle motociclette con i poliziotti che ci seguivano», ricorda il giovane, ricostruendo l’intervento ...

Della stessa categoria MONDO Francia, quarta notte di scontri per ladi: arresti a Marsiglia, evacuata Place de la Concorde a Parigi. Schierati 45mila agenti - I video2023 - 06 - 30 20:05:27 Francia in fiamme, appello di Macron a famiglie e social La rivolta per ladinon si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri ...La rivolta per ladinon si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri commerciali e i supermercati di banlieue ma da ieri anche i negozi nel centro delle città. Si scatena ...

Morte Nahel, parla un amico che era in macchina con lui: «Lo hanno colpito tre volte con il calcio della pistola, poi gli ... Open

In Francia proseguono da tre giorni le manifestazioni e gli scontri con la polizia dopo l'assassinio di Nahel, un diciassettenne di origine algerina, da parte della polizia e si stanno diffondendo in ...Yassine Bourzou è l’avvocato della famiglia del giovane ucciso dalla polizia in Francia. Nel passato aveva difeso la famiglia di Assa Traoré ...