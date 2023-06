(Di venerdì 30 giugno 2023) I Giochi Europei si avviano alla conclusione. E per l'Italia, che da quattro giorni è in testa al medagliere, è già tempo di bilanci. Il contesto è Casa Italia. Le riflessioni quelle del Segretario ...

fa poi i complimenti al Comitato Olimpico polacco per l'organizzazione: 'Non era semplice: il Covid non è così lontano, la guerra è ad un'ora di macchina. Questa nazione ha 12 milioni di ......hotel a Katowice il presidente del CONI Giovanni Malagò e del segretario generale Carlo, ... Negli 800 (dalle 18.28) il teamsi affida a Catalin Tecuceanu in una gara che vede come ...Il segretario generale del Coni, Carlo, ma anche la ginnasta Elisa Santoni, l'ex nuotatore Alessio Boggiatto e l'exMarco Amelia hanno fatto visita agli Azzurrini nel raduno di Tirrenia, dove l'Italia Under 21 è al lavoro, ...

Mornati: "Un azzurro su tre a medaglia, impresa straordinaria" La Gazzetta dello Sport

Il Segretario Generale del Coni fa il punto sui Giochi Europei: “E ora Parigi 2024: molto fiducioso. Mancherà il nostro calcio Grande perdita" ...''Questi Giochi Europei si inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpiche e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per Carte olimpic ...