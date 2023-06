Gagliardini, dal 2017 all'Inter, è da mesi nei radar del, che si appresta a vivere la seconda stagione consecutiva in serie A. . 30 giugno 2023Anche alla luce del fatto che una mancata vendita del, il club calcistico acquistato da ... Marina è sempre stata la figlia piùal padre per passione politica. Non mi stupirebbe una ...Operazionead andare in porto , con Gagliardini che nella prossima stagione dovrebbe ripartire dalin Serie A. I numeri di Gagliardini con l'Inter Nell'ultima stagione Gagliardini è ...

Monza, vicina l'intesa con Roberto Gagliardini - Calcio Agenzia ANSA

Roberto Gagliardini è molto vicino al Monza. Il centrocampista classe '94 sarebbe a un passo dall'approdo in biancorosso, dopo i contatti avuti con il club brianzolo negli ultimi giorni. (ANSA) ...Roberto Gagliardini ha scelto di vestire la maglia del Monza nella prossima stagione, manca poco per chiudere.