Moldavia | sparatoria all' aeroporto di Chisinau | video

Secondo il bilancio fornito dalla polizia, i morti sono 8 Sono otto i morti nellaavvenuta ieri sera ad Amburgo, in Germania, in un centro dei testimoni di Geova . Lo ha reso noto la ...Due persone sono state uccise in unaall'aeroporto di Chisinau, in Moldova. Lo fa sapere il ministero dell'Interno moldavo, come riporta Ria Novosti. Un uomo, definito come "straniero", ha aperto il fuoco nello scalo. I ...Due persone sono state uccise in unaall'aeroporto di Chisinau, in Moldova. Lo fa sapere il ministero dell'Interno moldavo, come riporta Ria Novosti. Un uomo, definito come "straniero", ha aperto il fuoco nello scalo. I ...

Moldavia, sparatoria all'aeroporto di Chisinau: due morti TGCOM

L'aggressore, presumibilmente un passeggero arrivato dalla Turchia, ha aperto il fuoco uccidendo due persone e poi si è barricato in una stanza dello scalo tenendo in ostaggio alcune persone ...Due persone sono state uccise in una sparatoria all'aeroporto di Chisinau, in Moldova. Lo fa sapere il ministero dell'Interno moldavo, come riporta Ria Novosti. Un uomo, definito come "straniero", ha ...