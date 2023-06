Obiettivo dell'operazione, in cui Savio rimane azionista al 40%, è avviare il consolidamento del mercato italiano, per posizionarecome leader di riferimento nel segmento dei carichi medio -...Obiettivo dell'operazione, in cui Savio rimane azionista al 40%, è avviare il consolidamento del mercato italiano, per posizionarecome leader di riferimento nel segmento dei carichi medio -...

Modulblok cede 60% a Equinox III, 'continuità per crescere ... Agenzia ANSA

Il fondo di Private Equity di diritto lussemburghese Equinox III ha acquisito dall' azionista unico Mauro Savio, il 60 per cento della Modulblok S.p.A., azienda friulana specializzata nella produzione ...