Modric e gli altri | chi ha detto no ai soldi dell' Arabia Saudita

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) C'è chi hasì e anche in fretta come Cristiano Ronaldo, che già da un anno è la stessa'Al Nassr e del campionatoche punta a diventare a medio termine il nuovo Eldorado del calcio mondiale. Una scelta fatta anche dall'ultimo Pallone d'Oro Benzema, per monetizzare al massimo la fase finale di una carriera straordinaria: la firma sul contratto con l'Al Ittihad gli vale un assegno da 100 milioni a stagione. Poi l'ex difensore del Napoli Koulibaly, l'ex Chelsea Kantè e tantiancora perché gli sceicchihanno una montagna di denaro da investire e l'obiettivo di prendersi il centroa scena per poi dare l'assalto anche al Mondiale nel 2034. E poi c'è chi hano e viste le cifre che girano lo ha fatto per ...