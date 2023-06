Modena | Ogunseye non resta | due possibili destinazioni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il futuro di Robertonon sarà al. Il centravanti è infatti tornato in Emilia per fine prestito dopo aver sfiorato...

... ci prova con Di Noia ema all'87' punizione di Lepore all'incrocio. Disastroso l'arbitro Bonacina di Bergamo, che annulla un gol regolare all'ex attaccante delper un fallo ...I padroni dell'area di rigore avversaria: Giancarlo Malcore, bomber in quota al Cerignola, e Roberto, attaccante in prestito al Foggia dal. L'attaccante del Cerignola è l' Haaland ...... ci prova con Di Noia ema all'87' punizione di Lepore all'incrocio. Disastroso l'arbitro Bonacina di Bergamo, che annulla un gol regolare all'ex attaccante delper un fallo ...

Modena, per Ogunseye ci sono due club di Serie C. Ma piace anche al Cluj di Mandorlini TUTTO mercato WEB

Il futuro di Roberto Ogunseye non sarà al Modena. Il centravanti è infatti tornato in Emilia per fine prestito dopo aver sfiorato la promozione con il Foggia: sul classe '95 ci sono due club di Serie ...Dopo la promozione in Serie B sfiorata con il Foggia, Roberto Ogunseye potrebbe lasciare il Modena, club detentore del suo cartellino, anche.