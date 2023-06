Missione del Vaticano a Mosca | Zuppi dal Papa per decidere “ulteriori passi da compiere”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Città del– E’ rientrato in Italia il cardinale Matteo, scelto daFrancesco come inviato per effettuare ladi pace in Ucraina e Russia. Dal 28 al 30 giugno, il porporato, dopo aver incontrato a Kiev le autorità ucraine (leggi qui), si è recato aper trovare, si legge in una nota diffusa dal“iniziative umanitarie che possano aprire percorsi per il raggiungimento della pace”.ha incontrato S.E. Yuri Ushakov, Assistente del Presidente della Federazione Russa per gli affari di politica estera, e la Maria Lvova-Belova, Commissario presso il Presidente della Federazione Russa per i diritti del bambino. Nel corso dei colloqui, è stato fortemente sottolineato l’aspetto umanitario dell’iniziativa, nonché l’esigenza di poter ...