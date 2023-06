Milinkovic Savic | Juve non molla | il piano per arrivare al serbo

Commenta per primo Sono le prove generali perSe così fosse, la partita si preannuncia lunga e complicata. Perché per cominciare, tra Juve e Lazio , si parla di Luca Pellegrini . E le parti anziché avvicinarsi sembrano quasi ...Il primo luglio prende ufficialmente il via il calciomercato estivo 2023. Tante le questioni in ballo: le possibili cessioni di Osimhen eper Napoli e Lazio, il derby tra Milan e Inter per Frattesi, il destino di Chiesa e Vlahovic per la Juve e quello di Scamacca e Hojlund. nbsp; Guarda il video commento del ...Infine, l'apertura di Tuttosport è dedicata al sognoper la Juventus. La cessione di Zakaria al West Ham è il primo tassello, ma la società bianconera dovrà prima vendere anche ...

Lazio, le idee di mercato per sostituire Milinkovic-Savic: il solito Zielinski e due piste estere TUTTO mercato WEB

Come riporta Corsport, la Juve valuta sempre le cessioni Chiesa, valutato 60 milioni, piace soprattutto in Premier League (Liverpool, Newcastle, Aston Villa), ma anche a Psg e Bayern.Il tecnico nerazzurro ex Lazio non molla l'osso ma resta da convincere la dirigenza biancoceleste, tra costi elevati e una grossa 'falla' su cui poter lavorare ...