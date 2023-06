Milano - La smentita di Palazzo Marino | Area B non sarà a pagamento

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dalla Giunta diarriva un netto chiarimento sul futuro dell'B, quantomeno per il breve termine. Il vicesindaco Anna Scavuzzo, infatti, ha smentito seccamente le voci degli ultimi mesi sulla possibilità che la zona a traffico limitato venga trasformata in un'sottoposta aldi un pedaggio per consentire l'accesso all'interno dei confini milanesi. "B non", ha affermato Scavuzzo a Radio Lombardia. "La Ztl che corrisponde ai confini diresterà come misura per limitare l'accesso in città ai veicoli più inquinanti ma non è una 'congestion charge' comeC, la Ztl del centro che prevede un pedaggio". Nessuna discussione. Il vicesindaco, che ha confermato un aumento delle tariffe per ...

'La Ztl che corrisponde ai confini diresterà come misura per limitare l'accesso in città ai veicoli più inquinanti ma non è una 'congestion charge' come Area C, la Ztl del centro che prevede ......Mario Di Ferro e gli avrebbe confessato che l'indomani sarebbe partito alla volta didove si ... Le parole dell'onorevole Ladell'ex presidente dell'Ars non ha tardato ad arrivare. " ......Silvio Berlusconi "Self made man" che si auto - dedicava una strada di: è stato lo stesso artista a darne notizia, puntando il dito sugli "addetti al decoro urbano". Una versione però...

Milano - La smentita di Palazzo Marino: "Area B non sarà a ... Quattroruote

Il vicesindaco Scavuzzo nega l'ipotesi di una "congestione charge", ma non la esclude completamente per il futuro: Prima bisogna potenziare i mezzi pubblici" ...Il giapponese interessa anche in terra saudita ma non alla Roma Kamada potrebbe finire in Arabia Saudita. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista… Leggi ...