Milano Beauty Week | le novità e gli eventi della seconda edizione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lanon solo “s’ha da fare”, ma sarà ancora più ricca dello scorso anno. Non prendete dunque appuntamenti tra il 26 settembre e il 2 ottobre perché vi assicuriamo che non avrete un minuto libero. Dopo la settimanamoda inizierà, infatti, quella dedicata a tutti gli appassionati di fragranze, make up e trattamenti per prendersi cura e tirare fuori il meglio di sé. Cos’è laè La settimana dedicata alla culturabellezza e del benessere. Un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che si concretizza in un progetto culturale, ideato ...

'Bologna Fiere è titolare della fiera più importante della cosmetica che Cosmoprof, per questo non potevamo mancare aWeek. L'idea di passare dal B to B al B to C, completa la filiera dell'interesse. Per cui ben volentieri diamo il nostro contributo a questo importante appuntamento'. Lo dice Gianpiero ..."Lo scorso anno abbiamo avviato un progetto culturale estremamente ambizioso e senza precedenti: ideare e realizzare un evento di grande portata che potesse raccontare a chiunque i valori del nostro ...Lo ha detto Alessandro Marangoni, ad di Althesys in occasione della presentazione dellaWeek. xm4/trl/gsl Condividi questo articolo: Sponsor

Milano Beauty Week a settembre, eventi in tutta la citta' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Dal 26 settembre al 2 ottobre Milano torna capitale della bellezza. Tanti eventi gratuiti e la possibilità di conoscere le beauty editor RCS ...Nell'ambito di Milano Beauty Week ci sarà anche la possibilità di partecipare al convegno Dermocosm "che sarà aperto a tutti e gratuito, in cui più di ...